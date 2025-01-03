Агата Муцениеце опубликовала фото поцелуя с Петром Дрангой

В декабре 2024-го Агата Муцениеце стала появляться на публике вместе с 40-летним аккордеонистом Петром Дрангой, что спровоцировало слух об их романе. Вскоре стало известно, что актриса и музыкант посетили свадьбу его сестры. Там 35-летняя артистка поймала букет невесты, чем похвасталась в соцсетях.

В новогодние праздники Агата косвенно подтвердила роман с Петром, выложив в Сеть кадр, на котором запечатлен их поцелуй в губы. Актриса не стала подписывать снимок, оставив его без каких-либо комментариев. Теперь поклонники ждут свадьбу Муцениеце и Дранги.





Интересно, что в прошлом году Агата Муцениеце всячески намекала на роман с шоуменом Иваном Чуйковым, однако то было воспринято публикой как часть пиар-кампании премии RU.TV, где пара выступила в качестве ведущих. Поэтому некоторые скептически относятся и к новым романтическим отношениям артистки.

Напомним, в 2020 году Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным после восьми лет брака. Актриса родила от коллеги двоих детей. Восьмилетняя дочь Мия живет вместе с артисткой, а 11-летний сын Тимофей переехал к отцу в 2024-м, вопреки решению суда.