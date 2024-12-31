Алена Водонаева рассказала о начале многолетней подготовки к пластической операции

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Телезвезда честно ответила на вопрос подписчика.

Журналистка Алена Водонаева, прославившаяся благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2" перенесла как минимум одну пластическую операцию – по уменьшению груди (с пятого размера до третьего). И то было вовсе не прихотью, а необходимостью, рассказывала телезвезда. Мол, увеличение размера молочных желез могло привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Сегодня 42-летняя Алена размышляет о еще одном хирургическом вмешательстве. В своем аккаунте в популярной социальной сети она, отвечая на вопрос подписчика, призналась, что уже начинает готовиться к пластической операции на лице: следит за питанием, регулярно пьет воду и старается высыпаться.

"Начинаю многолетнюю подготовку", – объявила журналистка.

Алена Водонаева. Фото: соцсети

По словам Водонаевой, она мечтает похудеть перед операцией, и к этой цели она идет успешно. Как отметила телезвезда, за последние восемь месяцев ей удалось избавиться от пяти килограммов. Однако точные сроки знаменитость не обозначает, говоря лишь, что пластическая операция на лице будет тогда, когда придет время. 

Ранее Алена Водонаева критично высказалась о бодипозитиве. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

Евгений Елисеев

Редактор

 

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