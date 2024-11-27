"Была неискренней": Ида Галич рассказала, как притворялась перед публикой во время развода

Примерно через год после рождения ребенка Ида Галич развелась с Аланом Басиевым, что стало шокирующей новостью для поклонников. Телеведущая долго не называла причину расставания с отцом ее сына, но вскоре объяснила: она отказалась от предложенного мужем способа спасения брака, из-за чего тот принял печальное решение.





В недавней же беседе с журналистами, на премьере сериала "Первый номер" Ида Галич призналась, что во время бракоразводного процесса ей было тяжело делать вид перед публикой, что все хорошо. По словам телеведущей, в тот период "была неискренней", как и многие коллеги по цеху, переживающие тяжелый момент в жизни.

Галич вспомнила, как вместе с мужем вела посвященную идеальным семьям передачу, уже готовясь к официальному разводу. Как отметила блогер, то был самый сложный день.

С тех пор прошло четыре года. Сегодня 34-летняя Ида Галич счастлива в новых отношениях. Телеведущая встречается с бизнесменом Олегом Ледвичем. Пара вместе чуть больше года. Правда, личность избранника, о котором стало известно в начале 2024-го, знаменитость раскрыла только осенью, дав совместное интервью глянцевому журналу.



