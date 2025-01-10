С Елены Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда по налогам

Почти год Елена Блиновская провела в СИЗО, прежде чем с нее прекратили взыскивать задолженность по налогам на сумму 1 168 855 426 рублей. Еще в ноябре прошлого года блогера признали банкротом. Это и стало основанием для закрытия исполнительного производства. Сейчас на имя Елены числится только один долг на сумму 2,5 тысячи рублей.

Источник сообщает, что за это время Блиновская выплатила порядка 320 миллионов рублей. Как рассказал ее адвокат Иван Морозов, в прошлом году блогер планировала продать свой особняк за сумму не менее 600 миллионов рублей и внести эти деньги в счет долга. Так как предпринимательницу признали банкротом, сейчас начался процесс реализации ее имущества.



Напомним, Блиновской выдвинули обвинения еще в 2023 году. Тогда блогер пыталась покинуть Россию и на автомобиле направлялась к границе с Беларусью, но ее задержали на пограничном пункте. Елену обвиняют сразу по нескольким статьям. Среди них уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей и легализация денежных средств, добытых незаконным путем, и неправомерный оборот средств платежей. Сама автор "Марафона желаний" лишь частично признала свою вину.



До 2024 года Блиновская находилась под домашним арестом в своем роскошном особняке. Однако перед Новым годом блогер устроила вечеринку, а в числе гостей были свидетели по ее делу, с которыми ей запрещено общаться. Это и стало причиной того, что ей изменили меру пресечения и отправили в СИЗО.

Чтобы вызволить жену из изолятора, муж блогера Алексей Блиновский отправился в зону СВО. Однако позже сообщалось, что мужчина покинул воинскую часть.