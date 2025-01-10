Меган Маркл и принц Гарри под угрозой эвакуации из-за пожаров в Калифорнии

Дом принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито стоимостью 14,65 миллиона долларов оказался в зоне повышенного риска из-за лесных пожаров, охвативших Калифорнию. Семья герцога и герцогини Сассекских, включая их детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, может быть вынуждена эвакуироваться.

Этот особняк – настоящий дворец XXI века: девять спален, 16 санузлов, бассейн и даже винный погреб – кажется, что герцоги готовы встретить любой апокалипсис. Но даже эти привилегии не защитили их от калифорнийского бедствия.

Санта-Барбара, где расположена резиденция пары, стала одной из областей, попавших под угрозу отключения электричества. Энергетическая компания Southern California Edison рассматривает возможность принудительного отключения света, чтобы предотвратить новые возгорания в условиях сильных ветров и сухой погоды.

"Дом семьи находится в зоне высокого риска пожаров, и отключение электроэнергии может быть введено, чтобы избежать новых катастроф", – сообщили представители компании.





К слову, пара уже сделала официальное заявление на своем сайте о трагедии. В тексте они выражают глубокую обеспокоенность и предлагают американцам открыть свои двери для погорельцев, пожертвовать одежду жертвам пожара и приглядывать за пожилыми людьми и инвалидами.

Тем временем около 30 тысяч жителей близлежащих районов Лос-Анджелеса уже получили распоряжения об эвакуации. Соседний Пасифик-Палисейдс, известный своими роскошными особняками и звездными обитателями, буквально уничтожен огнем, охватившим сотни гектаров земли.

Ранее сообщалось, что российский артист Алексей Воробьев покинул свой дом в Лос-Анджелесе из-за пожаров.