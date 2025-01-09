СМИ назвали имя возможного избранника Ольги Бузовой

В прошлом году Ольга Бузова высказывалась о своей личной жизни неоднозначно. То телезвезда объявляла о планах стать матерью в ближайшем будущем, то говорила о том, что ее сердце свободно. И вот в начале 2025-го знаменитость окончательно запутала поклонников, опубликовав фото с мужчиной, лицо которого прикрыла изображением головы льва.





"Мой лев!" – интригующе подписала 38-летняя поп-дива кадр.

Интересно, что в прошлом году Ольга уже публиковала снимок с таинственным мужчиной, лицо которого тоже скрыла картинка льва. "Боже, я счастлива", – писала телеведущая в личном блоге.





Журналисты, изучив публикации друзей Бузовой, назвали имя ее возможного избранника. Как пишут СМИ, у телеведущей, скорее всего, роман с непубличным человеком – юристом Романом Литаровым. С ним поющая телеведущая якобы познакомилась через друга, владеющего банным комплексом в Красной поляне.

Интересно, что знакомый Литарова в беседе с журналистами выразил скептицизм, говоря о возможном романе телеведущей и юриста. Мол, похоже на пиар.

Кроме того, мать Бузовой ничего не знает о новых отношениях дочери. По крайней мере, так Ирина Александровна сказала, общаясь с прессой. Как отметила родительница Ольги, та всегда знакомит ее с возлюбленным, если все серьезно.

"Пока меня не знакомили", – сказала мама телеведущей.





Также Ирина Александрова призналась, что ей безразличен род деятельности потенциального избранника дочери, поскольку самое главное – это его отношение к ней.

Ранее Ольга Бузова заявила о паузе в карьере из-за беременности. По словам телеведущей, она на время прекратит работать, когда будет ждать малыша. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".