"Хрипы в легком": недавно родившая Мария Погребняк раскрыла подробности болезни

В понедельник, 30 сентября, Мария Погребняк проинформировала подписчиков своего блога в популярной социальной сети об ухудшении своего состояния. По словам экс-супруги знаменитого футболиста, она отправилась в больницу после нескольких дней самолечения, которое не дало никаких результатов.

По словам Марии, обратиться к специалисту ее заставил один из главных симптомов – боль в горле. Кроме того, у блондинки появилась слабость, при этом температура тела осталась в норме. Оказавшись в кабинете врача, Погребняк была уверена, что назначит лишь знакомые ей препараты, но, как выяснилось, данный визит был крайне необходим.

"Врач обнаружил хрипы в легком", – написала знаменитость в недавней публикации.

Это заставило Марию Погребняк задуматься об опасности самолечения. Как отметила блогер, препараты, которые она принимала до посещения врача, могли привести к ухудшению ее состояния. "Врач сказал, что сейчас ходит вирус! Все начинается с горла, потом поражаются легкие, сердце!" – добавила мать четверых сыновей.

Простуженная Мария Погребняк очень расстроена, что сейчас пока не может держать новорожденного ребенка на руках. "Я могу заразить малыша", – написала она.

Напомним, в начале сентября 2024 года Мария Погребняк родила четвертого ребенка. Отцом мальчика является бизнесмен Игорь Головинский, за которого блондинка вышла замуж за неделю до родов. Год назад она развелась с футболистом Павлом Погребняком, от которого родила троих детей.