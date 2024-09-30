"Не зашел": Бородина разочарована актерской игрой Кологривого в новом сериале

В сентябре 2024 года россиянам представили первые эпизоды сериала "Комбинация" про одноименную женскую поп-группу. Одну из главных ролей в проекте исполнил Никита Кологривый, который в настоящий момент является одним из самых популярных актеров в России.

Несмотря на то, что многие восторгаются игрой 29-летнего артиста, телеведущая Ксения Бородина решила высказать непопулярное мнение о его работе в сериале "Комбинация". По словам знаменитости, Никита Кологривый и другие актеры в этом сериале переигрывают.

"Думала, скорей бы вышел этот сериал, и такое разочарование <...> Не зашел", – написала Бородина в своем телеграм-канале.





Напомним, Никита Кологривый стал весьма востребованным актером после выхода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", где он также сыграл одну из заметных ролей. Тогда многие были впечатлены игрой молодого актера, поэтому режиссеры стали активно приглашать его в свои проекты.

Несколько месяцев назад Никита Кологривый оскандалился, устроив дебош в одном из новосибирских баров. Проведя неделю под арестом, актер принес публичные извинения. Несмотря на данный инцидент, артист смог продолжить карьеру.