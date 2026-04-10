Звезда Marvel Элизабет Олсен впервые станет матерью

Элизабет Олсен готовится к новому этапу в жизни – актриса впервые станет матерью. По данным западных СМИ, ребенка она ждет от супруга, музыканта Робби Арнетта. Папарацци сделали новые снимки 37-летней актрисы в Лос-Анджелесе. На них у Элизабет виден заметно округлившийся живот, что говорит о том, что пополнение в семье произойдет буквально через несколько месяцев. Сама пара пока не комментировала новость.





Олсен и Арнетт изначально предпочитали не афишировать личную жизнь. Их отношения начались в 2017 году, однако публично о них заговорили позже – после помолвки. Свадьба также прошла без лишнего внимания: церемония состоялась в 2020 году, но актриса подтвердила этот факт лишь спустя время.

Элизабет Олсен известна по ролям в крупных проектах, включая франшизу "Мстители", а также киноленты "Ветреная река" и "Вечность". Ее карьера развивалась отдельно от сестер – Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен, которые стали символами нулевых, а позже решили развиваться в индустрии моды. Музыкант Робби Арнетт известен как участник инди-группы Milo Greene.