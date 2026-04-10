Мелания Трамп официально прокомментировала слухи о связи с Эпштейном

Мелания Трамп публично прокомментировала слухи о контакте с Джеффри Эпштейном. Заявление было распространено через пресс-службу Белого дома. Первая леди сообщила, что финансист не имеет отношения к ее знакомству с мужем Дональдом Трампом, как об этом говорят.

"Я познакомилась со своим мужем совершенно случайно на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году", – заявила она.

При этом первая леди США не стала отрицать, что часто пересекалась с ним на одних вечеринках, но назвала это "обычным делом" для Нью-Йорка. Она также отдельно прокомментировала появившуюся переписку с Гислейн Максвелл – помощницей Эпштейна. Речь идет о письмах начала 2000-х годов, где женщины договаривались о встрече.





"Мой ответ на ее электронное письмо – не более чем банальная вежливость", – заявила Трамп.

В своем обращении она также пригрозила судом тем, кто продолжит распространять слухи. По словам первой леди, в СМИ и соцсетях на протяжении долгих лет муссируется недостоверная информация о ней. Она призвала аудиторию внимательнее относиться к источникам и не доверять неподтвержденным сообщениям.

Ранее Трамп уже предпринимала юридические шаги против публикаций, которые считала ложными. Некоторые издания и публичные лица были вынуждены принести ей извинения.

Напомним, Джеффри Эпштейн был обвинен в преступлениях против несовершеннолетних и умер в 2019 году, не дождавшись суда. Несмотря на это, расследование продолжается и регулярно публикуются новые документы, в которых фигурируют имена известных на весь мир персон.