Анна Семенович рассказала, как и когда пройдет ее свадьба: "Просто — без туфель и в кедах"

Известная певица Анна Семенович, несмотря на яркую внешность, до сих пор ни разу не была замужем. Экс-солистка "Блестящих" редко рассказывала о своей личной жизни, лишь упоминала, что у нее есть бойфренд. Однако этим летом выяснилось, что мужчина, с которым встречается блондинка, женат. Сама артистка опровергать эту информацию не стала и заявила, что знала о семейном положении избранника. По ее словам, Денис Шреер уже оформляет развод, но из-за того, что его супруга живет в Германии, процесс затягивается.

Однако это не мешает певице строить планы. Накануне Семенович рассказала, что они задумываются о свадьбе. Она не упомянула, получила ли уже предложение от бизнесмена, однако заявила, что торжество пройдет в следующем году. Анна и Денис планируют отправиться в отпуск после новогодних праздников, а затем займутся свадьбой.





Анна отметила, что устала от помпезных церемоний с гламурными декорациями и платьями, и заявила, что ее свадьба пройдет скромно и минималистично. По словам Семенович, она даже готова провести праздник в сельском стиле и пригласить только самых близких.

"Я бы хотела минимальную свадьбу, где будет мало людей, только самые близкие. Где-нибудь за городом без туфель и в кедах. Что-нибудь такое драйвовое", – заявила артистка.

Напомним, с Денисом Шреером Семенович познакомилась около 1,5 лет назад в караоке-баре. Тогда она вышла исполнить песню, и все начали фотографировать звезду. А вот бизнесмен не узнал экс-солистку "Блестящих" и был удивлен такому ажиотажу. Уже после между ними завязалось неформальное общение, и они стали встречаться.

Ранее сообщалось, что похудевшая Семенович показала фигуру без фильтров и столкнулась с критикой.