Народный артист России Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни

Во вторник, 1 октября, появились сообщения о смерти народного артиста России Вячеслава Добрынина. Последние дни композитор провел в одной из московских клиник. Он прожил 78 лет.

Вячеслав Григорьевич попал в больницу несколько дней назад из-за инсульта. Его состояние оценивалось как тяжелое. Врачи не решались давать каких-либо прогнозов.

Последние годы жизни артиста были омрачены серьезными проблемами со здоровьем. Добрынин перенес два инсульта, что существенно подорвало его состояние и вынудило отказаться от публичных выступлений. Весной 2024 года стало известно, что у певца возникли серьезные проблемы с речью, вследствие чего ему была присвоена инвалидность.

Творческое наследие Вячеслава Добрынина поистине огромно. Он создал множество хитов, ставших классикой отечественной эстрады. Среди наиболее известных его композиций – "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану". Песни Добрынина входят в репертуар именитых исполнителей, таких как Лев Лещенко, Михаил Боярский, Алла Пугачева, Михаил Шуфутинский.

Когда состоится церемония прощания с Вячеславом Добрыниным и где будет похоронен народный артист России, пока неизвестно.

