Регина Тодоренко объяснила, почему отказалась отводить сыновей в детский сад

Телеведущая Регина Тодоренко в недавней публикации в своем телеграм-канале объяснила, почему отказалась отводить сыновей в детский сад. По словам знаменитости, ее старший сын Михаил в течение года посещал дошкольное учреждение, однако это вызывало у мальчика сильный стресс. По утрам он устраивал продолжительные истерики. Регина и ее муж пытались сменить детский сад, однако ситуация осталась прежней.

Регина Тодоренко обратилась за помощью к психологу, который порекомендовал ей не отдавать ребенка в детский сад, так как стресс от посещения дошкольного учреждения мог отрицательно сказаться на развитии малыша. Семья прислушалась к совету специалиста.

При этом нельзя сказать об отсутствии в жизни Миши общения с ровесниками. Напротив, по словам Регины Тодоренко, ее сын часто контактирует с друзьями – и на детских площадках, и во время посещения секций, а также на разного рода мероприятиях.

Регина Тодоренко также изучила результаты исследований, которые говорят о том, что если ребенок не посещает детский сад, но активно общается с другими людьми, то это не является проблемой. Согласно научным данным, дети, подобные Мише, не будут испытывать недостатка в общении и будут развиваться наравне со сверстниками.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двух сыновей. Миша появился на свет в декабре 2018 года. Спустя 3,5 года телезвезда родила сына Мирослава.