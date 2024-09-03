"Я люблю Россию, но не могу приехать в нее": Ирина Шейк дала редкое интервью

Известная модель Ирина Шайхлисламова, которая, переехав за границу, взяла фамилию Шейк, – главная звезда модных обложек. Россиянке уже 38 лет, однако она продолжает оставаться любимицей фотографов и редакторов журналов. Это лето Ирина провела в Европе и дала редкое интервью итальянскому изданию. Экс-избранница Криштиану Роналду поделилась рассказом о своем детстве, модельной карьере и огороде, на котором она трудилась.



По словам Ирины, долгое время она даже не подозревала, что помидоры и картофель можно купить в магазине. Ее семья из городка под названием Еманжелинск Челябинской области жила крайне скромно, а после смерти отца-шахтера девочка и вовсе переложила часть забот на свои плечи.

Шейк признается, что никогда не мечтала стать моделью. Долгое время она училась музыке. А после того как получила среднее образование, смогла поступить в местный университет на маркетолога. Дорогу на подиум Ирине открыла школа красоты, куда она записалась параллельно с вузом. Однажды она выиграла конкурс в своем регионе и отправилась в столицу, где ей заинтересовались. Звезда признается, что не заметила, как оказалась в Париже, а затем в Штатах.





Сейчас Шейк живет в элитном районе Нью-Йорка и растит дочь, которую родила от Брэдли Купера. Ирина признается, что тоскует по Родине, но не может представить свою жизнь в России.

"Я люблю свою страну, но сейчас я не могу ни на мгновение представить, чтобы вернуться в нее”, – поделилась звезда из глубинки.

Впрочем, родные Ирины, в том числе мама и старшая сестра, как и прежде живут в России. Чтобы с ними увидеться, Шейк каждый год проводит отпуск в Европе, ведь приехать близким в Америку сейчас проблематично.

Ранее Ирина Шейк показала снимок своей непубличной сестры в ее день рождения.