"Прощай, Comedy Club": директор ТНТ Тина Канделаки высказалась о продолжении шоу

В конце июля 2024 года стало известно, что резидент Comedy Club Гарик Харламов стал креативным продюсером шоу. В недавнем интервью комик пообещал обновление полюбившегося всем проекта. По его словам, шоу ждет перезагрузка. Мол, целая команда авторов и продюсеров работает над новым сезоном.

Во вторник, 3 сентября, директор ТНТ Тина Канделаки опубликовала видео, в котором попрощалась с Comedy Club. Продюсер рассказала, что Гарик Харламов представил руководству телеканала огромное количество новых идей, которые касаются не только юмора и резидентов, но и оформления проекта.

"Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: прощай, Comedy [Club]", – сказала Канделаки.

Пользователи интернета неоднозначно отреагировали на заявление директора ТНТ Тины Канделаки. Некоторые восприняли ее слова как сообщение о закрытии проекта, в то время как другие увидели в них намек на полный ребрендинг Comedy Club, связанный с 20-летием проекта.

Напомним, что шоу выходит на телеканале ТНТ с апреля 2005 года. С тех пор состав резидентов Comedy Club неоднократно менялся. Однако Гарик Харламов, Павел Воля и Тимур Батрутдинов, которые стояли у истоков проекта, остаются его частью по сей день.