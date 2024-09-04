"На 100% самостоятельной никогда не была": Алсу рассказала, как живет после развода

В конце августа суд развел певицу Алсу с мужем. Причиной распада семьи, которой было уже 18 лет, многие считают измены Яна Абрамова с Анастасией Решетовой. Сама артистка косвенно подтвердила эту информацию, но держалась сдержанно и почти не комментировала разразившийся скандал.

Наконец, освободившись от брака, который последние месяцы особенно сильно давил на Алсу, она дала редкое интервью и призналась, что решение о разводе далось ей крайне тяжело. По словам певицы, всю жизнь рядом с ней были мужчины, которые брали на себя всю ответственность. Теперь все иначе.

"До замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, – под опекой своего мужа. Я на 100% самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь", – откровенничает исполнительница хита "Я учусь не бояться".

Пока тянулось дело о расторжении брака, звезда с головой ушла в работу. За это время она провела несколько концертов и выпустила новый хит, который посвятила своему разводу. Она признается, что, оставшись без мужа, чувствует себя невероятно сильной и готова идти вперед.

Алсу признается, что наследники продолжают общаться с отцом, и считает, что это правильно. Разводятся родители, и детей этот вопрос никак не должен касаться. Также, по словам звезды, она рада, что рано родила дочерей, ведь теперь у нее есть две подружки, которые всегда поддерживают и с пониманием к ней относятся.

Ранее Алсу рассказала о детях, семье и карьере. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

