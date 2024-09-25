Актер из сериала "Солдаты" Роман Мадянов умер от рака

Печальную новость, как утверждается, впервые обнародовала телеведущая Екатерина Стриженова. Актриса также поделилась трогательным видео с актером.

На кадрах они вместе рыбачат, и Мадянов, с присущим ему обаянием, обучает коллег, как поймать удачную рыбу.

"Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, ведь рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Твои рассказы доводили нас до исступления. С тобой всегда было тепло и хорошо. Какой же ты восхитительный артист! Твой талант был очевиден, а ты смущался и краснел… Твоя любовь была всенародной. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!", – поделилась артистка эмоциями.