Актер из сериала "Солдаты" Роман Мадянов умер от рака

Общественность потрясена трагическим известием. На 63-м году жизни скончался заслуженный артист России Роман Мадянов.
Печальную новость, как утверждается, впервые обнародовала телеведущая Екатерина Стриженова. Актриса также поделилась трогательным видео с актером.
На кадрах они вместе рыбачат, и Мадянов, с присущим ему обаянием, обучает коллег, как поймать удачную рыбу.
"Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, ведь рыба шла к тебе на удочку с удовольствием! Твои рассказы доводили нас до исступления. С тобой всегда было тепло и хорошо. Какой же ты восхитительный артист! Твой талант был очевиден, а ты смущался и краснел… Твоя любовь была всенародной. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!", – поделилась артистка эмоциями.
Несколько месяцев назад Мадянов был госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, где ему диагностировали коксартроз. Врачи предупреждали о возможной инвалидности, после чего актер отменил все спектакли и сосредоточился на восстановлении здоровья. Однако вскоре у него обнаружили опухоль, что усложнило ситуацию.
Роман Сергеевич не делился подробностями о своем состоянии, но, по информации СМИ, он боролся с раком легкого. В марте ему назначили противоопухолевую терапию, а позже – паллиативное лечение, направленное на улучшение качества жизни в условиях неизлечимого заболевания.
Актеру было всего 62 года. За свою карьеру он снялся более чем в 230 проектах. Среди его самых известных работ – сериалы "Солдаты", "Домашний арест", "СуперБобровы", "Доктор Тырса", а также фильмы "Чук и Гек. Большое приключение", "По щучьему велению" и "Легенда №17". У Романа Мадянова остались жена Наталья и сын Роман, которые будут хранить память о нем в своих сердцах.