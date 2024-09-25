Ольга Бузова резко ответила Ирине Салтыковой, которая назвала ее выскочкой: "А судьи кто?"

Сейчас Ольга Бузова наслаждается отдыхом в солнечном Занзибаре. Однако и о работе певица не забывает. На своей странице она опубликовала анонс шоу "Битва поколений", который скоро выйдет в эфир. На видео Татьяна Тур заявила, что артистка весь выпуск старательно доказывала, что умеет петь вживую. А Ирина Салтыкова и вовсе называла исполнительницу хита "Гамбит" выскочкой.

Впрочем, ответ Ольги последовал быстро, и певица резко высказалась в адрес членов жюри. Бузова заявила, что не собирается слушать Татьяну, так как ее мнение ничего для нее не значит.

"А судьи кто? Уж точно не Вам, Татьяна, я буду что-либо доказывать. Мой зритель – вот их мнение мне важно", – резко ответила теледива.

По словам Ольги, Салтыкова ей всегда нравилась. Однако в этот день разочаровалась в 58-летней коллеге, добавив, что после выпуска Rutube-шоу "Злые языки" поняла, что это за человек.





Напомним, Ирина во время съемок шоу поссорилась с Викторией Боней. По словам блогерши, певица всем своим видом показывала, что ей неприятно находиться в студии, и прямо в эфире начала разговаривать по телефону. А когда получила замечание, и вовсе стала хамить и обругала выпускницу "Дома-2".

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова выпустила новую песню, которую многие посчитали плагиатом хита Елены Ваенги "Желаю". Теледиву раскритиковали в Сети, однако, по словам звезды, ничего удивительного в том, что песни похожи, нет, и на то имеются причины, уверяет Оля. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".