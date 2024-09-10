"Простоват": критик Соседов считает, что Лазарев "проигрывает" Билану

И Сергей Лазарев, и Дима Билан являются артистами категории А. Их узнаваемость и востребованность в России является абсолютной. Каждый из них преодолел большой путь, чтобы оказаться на вершине. В жизни артисты дружат, поэтому назвать их соперниками нельзя. Помимо дружбы, их связывает совместная работа – песня "Прости меня".

Поскольку и Сергей Лазарев, и Дима Билан добились, можно сказать, одинакового успеха, их нередко сравнивают между собой. Например, недавно музыкальный критик Сергей Соседов назвать лучшего, по его мнению артиста. В качестве исполнителей, чей репертуар ему ближе, журналист назвал именно Билана.

"[Сергей] Лазарев простоват. Я люблю более "дорогих" артистов. Не в смысле гонорара", – отметил критик в беседе с блогером и журналистом Олегом Пилягиным.

Интересно, что в комментариях под публикацией блогера в популярной соцсети многие не согласились с субъективным мнением Сергея Соседова. Например, некоторые интернет-пользователи считают, что противопоставлять Сергея Лазарева и Диму Билана друг другу нельзя, поскольку каждый из них являются одинаково талантливыми артистами со схожим между собой репертуаром.