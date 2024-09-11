Погребняк вышла на работу через пять дней после родов: "Я не могу выпасть из рабочих процессов"

Совсем недавно Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. На свет появился еще один сын блогерши, которого она назвала Владимир. А уже спустя пять дней экс-супруга футболиста Павла Погребняка сообщила, что возвращается к трудовым будням. Мария выложила в своем блоге видео, на котором буквально вся светилась и позировала в облегающем платье.

"Первый раз я так быстро восстановилась", – рассказала звезда.





Впрочем, у поклонников эта новость вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые заявили, что Погребняк словно и не рожала, а другие осудили молодую маму за то, что ее детей воспитывают няни.

Реакция пользователей Сети возмутила бывшую возлюбленную спортсмена, и она ответила им, записав видео. Девушка заявила, что не понимает, почему люди просто не могут порадоваться за нее и снова критикуют.

"Бабушка приехала в гости, повидать внука, пойти с ним погулять. Я поехала по своим делам, я не могу выпасть из рабочего процесса", – возмущается многодетная мама.





Погребняк отмечает, что приезд бабушки – временная мера. Когда она уедет, то малышу придется ездить на работу вместе с мамой. По словам 35-летней блогерши, ее агентство, которое занимается съемками короткометражных роликов, не может остаться без надзора.

Напомним, в 2023 году Мария развелась с Павлом Погребняком. В этом году знаменитость заключила брак с бизнесменом Игорем Головинским. Для мужчины сын стал первенцем, а для блогерши – четвертым.

Ранее Погребняк сообщила о нападении голого извращенца.