"Прям старушка": состарившаяся Собчак напугала публику - кто подставил телезвезду

42-летняя Ксения Собчак каждую неделю информирует общественность о последних событиях в стране и мире, публикуя на "Ютубе" выпуски "Осторожно, новости". Правда, не всегда зрители обсуждают вместе с журналисткой насущные темы. Нередко интернет-пользователи комментируют внешний вид знаменитости.

Например, публика была шокирована тем, как выглядит Ксения Собчак в недавнем выпуске новостей. Зрители пришли к выводу, что команда подставила журналистку, неудачно выставив свет перед съемкой. Из-за непрофессионального освещения телезвезда стала выглядеть на десятки лет старше.





"С таким лицом Ксюши всем не до новостей", "Собчак выглядит все хуже и хуже", "Ох и страшная, как атомная война", "Прям старушка", "Всегда восхищалась лицом Собчак, а сегодня убедилась, что я еще ничего в свои 65", "Новости так послушать и не удалось, лицо очень отвлекало", – прокомментировали напуганные зрители новый выпуск.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась на свою внешность, разместив снимок, на котором она запечатлена крупным планом. Телезвезда призналась, что недовольна изъянами на лице, поэтому скрывает из за фильтрами и специальными масками. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".