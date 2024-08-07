Собралась на "голую" вечеринку? Публика усомнилась в адекватности обнаженной Нюши

Нюша Шурочкина часто принимает участие в фотосессиях, причем для таких случаев артистка подбирает весьма необычные образы. Очевидно, певица таким образом хочет привлечь внимание публики и получить восторженные отзывы. Однако недавние кадры публика не оценила.

Исполнительница хита "Цунами" выложила в популярную соцсети фотографии, на которых запечатлена практически полностью обнаженной – в темных колготках и без какого-либо верха. Оголенную грудь певица прикрыла руками. На голове Нюши красовалась меховая шапка огромных размеров.

Образ артистки напомнил интернет-пользователям внешний вид посетителей "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Некоторые среди публики и вовсе усомнились в адекватности певицы. "Что с тобой?", "Еще одна больная и таких, по всей видимости, немало", "Для чего это?", "Как еще привлечь внимание к себе? Неужели только вот так! Чье внимание ты привлечешь?!", "К кому-то скоро придет Екатерина Мизулина", – высказались подписчики.

Конечно, есть и те, кто воспринял необычную фотосессию как искусство. "Это шедевр", "Красота", "Самая красивая девочка", "Шикарная", "Браво", – прокомментировали снимки поклонники Нюши. Та, кстати, не стала реагировать как на критику, так и на восторженные комментарии фанатов.