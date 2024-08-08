В Сети обсуждают свадьбу Харламова и Ковальчук: дочь от Асмус решил не приглашать

Еще до того, как Гарик Харламов женился в третий раз, в одном из интервью юморист заявлял, что не видит смысла в пышной свадьбе. Тогда он шутил, что проведет торжество в своей закусочной с сосисками. А когда ведущий Comedy Club тайно расписался с Катериной Ковальчук и укатил в свадебное путешествие, многие решили, что комик вовсе не шутил и действительно обошелся без свадебной церемонии.

Накануне стало известно, что Гарик и Катерина все же организовали свадебную вечеринку. Торжество прошло за городом в Agalarov Estate. В отличие от их тайной росписи, где среди гостей были только самые близкие, на торжество они пригласили куда больше людей. Для присутствующих выступал Сосо Павлиашвили. А после официальной части комик переоделся, и сам развлекал друзей и родных.





А вот дочь Харламова от брака с Кристиной Асмус на свадьбе замечена не была. Вероятно, Гарик и Катерина не пригласили наследницу на праздник.

Отмечается, что зал, где прошла свадьба, был украшен в сдержанных оливковых тонах и натуральными цветами, на которых жених с невестой не экономили. Во сколько обошлась Харламову вечеринка, пока не известно, но определенно дороже, чем предыдущая.

Ранее счастливый Харламов сообщил, что готовится стать отцом.