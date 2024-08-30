Дана Борисова показала лицо через 10 дней после пластики: "Не пропускаю ни одно зеркало"

48-летняя Дана Борисова не скрывает, что хорошо относится к пластической хирургии, и сама иногда прибегает к этому методу улучшить свою внешность. Так, недавно звезда легла под нож хирурга, чтобы избавиться от угрюмого взгляда и нависших век. Теледива признается, что тщательно искала специалиста и результатом крайне довольна.

В своем блоге Дана показала снимки своего лица спустя 10 дней после операции. Она рассказала, что решилась на популярную сейчас процедуру "лисьи глазки" и подтяжку лба.

"Я не пропускаю ни одного зеркала", – похвасталась результатом журналистка.





Впрочем, до этого Борисова шокировала фанатов фотографией со страшными шрамами на шее. Многие посчитали, что это результат неудачной операции, которая создала эффект натянутой на лицо маски. Однако участница ток-шоу "Город женщин" успокоила фанатов и отметила, что это рубцы от "подтяжки нитями" и в настоящее время от них уже ничего не осталось.

Между тем до этого "лисьи глазки" сделала известная блогерша Виктория Боня. Звезда подбила на операцию и свою маму, однако женщине страшно испортили лицо. Сейчас на ее щеке зияет багровый шрам от уха до подбородка, и мама звезды боится появляться на людях. Фото изувеченной женщины попали в Сеть и шокировали людей. Между тем сама Боня заявила, что родительница готовится судиться с хирургом, который испортил внешность женщине.