Дана Борисова показала лицо через 10 дней после пластики: "Не пропускаю ни одно зеркало"

Актриса решилась на операцию, как у Виктории Бони.

48-летняя Дана Борисова не скрывает, что хорошо относится к пластической хирургии, и сама иногда прибегает к этому методу улучшить свою внешность. Так, недавно звезда легла под нож хирурга, чтобы избавиться от угрюмого взгляда и нависших век. Теледива признается, что тщательно искала специалиста и результатом крайне довольна.

В своем блоге Дана показала снимки своего лица спустя 10 дней после операции. Она рассказала, что решилась на популярную сейчас процедуру "лисьи глазки" и подтяжку лба.

"Я не пропускаю ни одного зеркала", – похвасталась результатом журналистка.

Дана Борисова. Фото: соцсети/@danaborisova_official

Впрочем, до этого Борисова шокировала фанатов фотографией со страшными шрамами на шее. Многие посчитали, что это результат неудачной операции, которая создала эффект натянутой на лицо маски. Однако участница ток-шоу "Город женщин" успокоила фанатов и отметила, что это рубцы от "подтяжки нитями" и в настоящее время от них уже ничего не осталось.

Между тем до этого "лисьи глазки" сделала известная блогерша Виктория Боня. Звезда подбила на операцию и свою маму, однако женщине страшно испортили лицо. Сейчас на ее щеке зияет багровый шрам от уха до подбородка, и мама звезды боится появляться на людях. Фото изувеченной женщины попали в Сеть и шокировали людей. Между тем сама Боня заявила, что родительница готовится судиться с хирургом, который испортил внешность женщине.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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