Полина Гагарина рассказала, как держит себя в форме: ест и не толстеет

Полина Гагарина – счастливая мама двоих детей. Старшему сыну Андрею сейчас 16 лет, а дочка Мия недавно отметила семилетие. Как и многие женщины, во время беременностей певица сильно поправилась. Сама она признавалась, что набрала порядка 30 килограммов.

Однако сейчас по звонкой и тонкой Гагариной сложно сказать, что она была "пышкой". Артистка, на первый взгляд, легко вмещается в размер XS и не боится надевать даже очень обтягивающие платья. По словам Полины, в форму она приходила упорным трудом и сидела на диетах. А сейчас просто поддерживает стабилизировавшийся вес.

"Я могу есть и одновременно ходить по лестнице, чтобы сжигать полученные калории", – поделилась своим секретом исполнительница хита "Спектакль окончен".





Кроме того, звезда регулярно занимается спортом, а недавно снова стала кататься на роликах. В своем блоге она поделилась кадрами, как едет по набережной вечером и наслаждается последними летними деньками.

Впрочем, некоторые поклонники переживают за Гагарину, отмечая, что ее стройность уже близка к анорексии. По мнению фанатов, руки Полины сейчас тоньше детских, а ключица выпирает, словно кости просто обтянуты кожей.

Сама Гагарина, впрочем, на хейт в свой адрес не реагирует. Она отмечает, что в таком весе чувствует себя гораздо комфортнее.

Ранее сообщалось, что спустившаяся в метро Гагарина осталась шокированной.