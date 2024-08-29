Новый бойфренд Бородиной показал встречу Ксении со своей мамой: "Моя хорошая"

Совсем недавно Ксения Бородина объявила о своем романе с Николаем Сердюковым. Телеведущая и блогер познакомились на съемках шоу "Последний герой. Русский сезон". Деловые отношения переросли в нечто большее, и Ксения познакомила избранника с дочерьми. Сразу с Алтая, где работали над проектом, они все вместе отправились в Турцию.

Сейчас Бородина с Сердюковым, можно сказать, не расстается ни на минуту. Блогер постоянно мелькает в соцсетях звезды. А на днях они решились на важный шаг – навестить маму Николая. Пара отправилась в родной город избранника Ксении, причем никого не предупредив. Встречу возлюбленной и мамы, Сердюков показал в своем блоге. На кадрах женщина радостно обнимает телеведущую со словами: "Моя хорошая".

"Сюрприз удался, а с мамой они знакомы", – объяснил блогер.





В Ставрополе Сердюков прожил 24 года. А 12 лет назад перебрался в Москву. Сейчас он регулярно приезжает в родной город, чтобы навестить родителей и брата с сестрой. К слову, Николай – один из тройняшек. Бородина показала редкий снимок возлюбленного в детстве. После трогательной встречи они все вместе отправились в ресторан.





Напомним, до встречи с Сердюковым Ксения не планировала афишировать свою личную жизнь. Однако этот роман изменил ее решение. Сейчас пара много путешествует и проводит вместе время. Недавно Бородина поймала букет невесты на свадьбе подруги и по традиции должна выйти замуж следующей. Впрочем, и Сердюков не растерялся, в своем блоге он рассказал, когда сделает любимой предложение.