Новый бойфренд Бородиной собирается сделать ей предложение: рассказал, когда пройдет свадьба

Совсем недавно Ксения Бородина объявила о своих отношениях с Николаем Сердюковым. Телеведущая бросилась в омут любви с головой и теперь не расстается с избранником. Так, судя по кадрам, которые публикует экс-ведущая "Дома-2", блогер уже переехал жить в ее квартиру.

А недавно Бородина и Сердюков вместе отправились на свадьбу к друзьям, где не отходили друг от друга ни на секунду. Возлюбленные появилась в парных нарядах: на Ксении было платье цвета пыльной розы, на Николае – поло того же оттенка.





Поучаствовала Бородина и в свадебной традиции. Невеста бросила букет, и он угодил прямо в руки 41-летней теледивы. Счастливая звезда запрыгала от счастья, а ведущий свадьбы поспешил позвать Сердюкова и намекнул, что тому придется делать предложение. На это Николай ответил улыбкой и рассказал в блоге, когда состоится их свадьба.

"Пока не строим планы на следующий год. Ксения поймала букет", – написал 36-летний участник шоу "Последний герой. Русский сезон".

Напомним, Бородина дважды была в браке, но они оказались неудачными. Особенно скандальным был развод Ксении с Курбаном Омаровым. Телезвезда заподозрила мужа в неверности и наняла детектива, который подтвердил ее опасения. Тогда подруга Ольги Орловой выставила за дверь благоверного и подала на развод. Сейчас Бородина одна воспитывает двух дочерей: Тею и Марусю.

Ранее сообщалось, что бывшая теща нового бойфренда Бородиной выдала горькую правду о Сердюкове.