Беременная Погребняк показала фото УЗИ и намекнула на пол ребенка: "Губки бантиком!"

Мария Погребняк почти 20 лет прожила в браке с футболистом Павлом Погребняком. За это время у пары родились трое сыновей. Сейчас участница шоу "Сокровища императора" замужем за бизнесменом Игорем Головинским. Недавно она сообщила, что ждет четвертого малыша. Своим поклонникам Мария рассказала, что решила не узнавать пол ребенка до его рождения.

А недавно Погребняк поделилась снимком УЗИ, на котором крупным планом запечатлено лицо ребенка. Мария восхитилась красотой малыша и сравнила его с Анджелиной Джоли.

"Губки бантиком, где-то Анджелина Джоли нервно курит в сторонке", – шутит светская львица.





Бывшая жена Брэда Питта долгие годы считается эталоном красоты. 49-летняя актриса – обладательница чувственных пухлых губ, которые сейчас в моде. Многие девушки в мире мечтают иметь черты лица, как у голливудской красавицы.

Между тем под постом Погребняк поклонники пытаются угадать пол ее ребенка. Многие уверены, что Мария, наконец, станет мамой девочки после трех сыновей.

"А я желаю девочку Маше. Пацаны уже есть", "Девочка, я сразу поняла, вы внешне расплылись, я в хорошем смысле", "Если был мальчик, она бы не упомянула Джоли", – высказались комментаторы.

35-летняя экс-модель сейчас находится на последних сроках беременности и должна вот-вот родить.

Ранее беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца.

