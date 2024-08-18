Алкозависимость и онкология: вот как сейчас живут и выглядят звезды сериала "Дикий ангел"

Сериал "Дикий ангел" ворвался на экраны в конце 90-х и мгновенно покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. Лихо закрученные сюжетные линии, харизматичные герои и, конечно, невероятная химия между Наталией Орейро и Факундо Араной сделали шоу культовым. Но что же случилось с актерами после окончания съемок? Давайте узнаем.

Наталия Орейро (Милагрос)





Наталия Орейро, исполнившая роль дерзкой Милагрос, стала настоящей звездой благодаря "Дикому ангелу". После окончания сериала она не только продолжила карьеру в кино, но и завоевала любовь публики как певица. Однако, за успехом в карьере стояла личная драма. В одном из интервью Наталия призналась, что в разгар популярности она страдала от депрессии и одиночества. За ярким образом девушки-огонька скрывалась ранимая душа, которая тяжело переносила давление славы. Наталия также пережила непростые отношения с мужем Рикардо Мольо, старшим на 20 лет. Несмотря на сложности, пара смогла сохранить брак, и сейчас они воспитывают сына Мерлина. К слову, в этом году Орейро побывала в России и снялась в фильме "Письмо Деду Морозу". Картина с актрисой выйдет в прокат в 2025 году.

Факундо Арана (Иво Ди Карло)





Факундо Арана, сыгравший главного красавчика сериала, тоже не избежал жизненных испытаний. В юности актер перенес серьезную болезнь – лимфому Ходжкина, которая едва не стоила ему жизни. Факундо не раз говорил, что именно этот опыт сделал его сильнее и помог ему переосмыслить свои приоритеты. После "Дикого ангела" Арана продолжил успешную карьеру, но в какой-то момент принял решение отойти от мира шоу-бизнеса, чтобы посвятить больше времени семье. Он женился на аргентинской модели Марии Сусини, с которой воспитывает троих детей. В свободное время Факундо занимается альпинизмом и активно участвует в благотворительных проектах.

Вероника Виейра (Вики)





Вероника Виейра, сыгравшая подругу Милагрос, Вики, тоже столкнулась с непростыми испытаниями. В личной жизни актрисы было много драм. Она вышла замуж за аргентинского футболиста Диего Симеоне, но их брак оказался непрочным. После развода Вероника долго не могла найти себя и ушла в тень. Лишь недавно актриса вернулась на экраны и сейчас занимается театральной деятельностью. Сама Вероника признается, что ее самые сложные моменты были связаны с борьбой с алкоголизмом. Но ей удалось побороть свои демонов и начать жизнь заново.

Виктория Онетто (Андреа)





Виктория Онетто, сыгравшая роковую красотку Андреа, также оказалась в центре внимания прессы после "Дикого ангела". Ее карьерный взлет был омрачен трагедией – Виктория потеряла своего партнера, который погиб в автомобильной аварии. Это событие сильно повлияло на ее жизнь, и актриса на несколько лет исчезла из публичного поля зрения. Позже она вернулась на экраны и нашла утешение в работе. Виктория говорит, что именно творчество помогло ей справиться с утратой и найти в себе силы жить дальше.

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