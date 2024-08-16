"Намечтала": Калашникова купила квартиру за баснословную сумму

В недавней публикации в популярной социальной сети певец Прохор Шаляпин рассказал, что его подружка, певица и блогер Анна Калашникова приобрела недвижимость в одном из элитных районов Москвы. По словам артиста, площадь квартиры составляет почти 300 квадратных метров.

Журналисты выяснили, что речь идет о жилье на северо-западе Москвы. В квартире стоимостью 250 миллионов рублей пять комнат. "Я ее намечтала, я долго пускала шары в небо, я долго записывала свою мечту в блокноты, слушала мантры, ставила пиявки, капала озоновые капельницы и как-то вот так [получилось]", – посмеялась артистка.

Прохор Шаляпин, посетивший новые апартаменты своей подруги, был впечатлен не только просторностью квартиры, но и красивым видом из окна. Певец пожелал Калашниковой, купающейся как сыр в масле, исполнения задуманных планов и достижения поставленных целей.

Напомним, Анна Калашникова, позиционирующая себя как певица и актриса, известна широкой публике благодаря участию в телевизионных шоу. Также она завсегдатай светских мероприятий. В этом году звезда намекнула, что тайно вышла замуж, разместив в Сети фото, на котором запечатлена в свадебном платье. Она тщательно скрывает своего избранника.