Похорошевшая Лолита заговорила о новом романе: "Мужик породистый"

Личная жизнь Лолиты Милявской так же насыщена, как и карьера. Певица шесть раз была замужем и с последним супругом в очередной раз развелась четыре года назад. Звезда уличила мужа, который на 11 лет ее младше, в изменах и не думая рассталась. Долго, впрочем, исполнительница хита "На Титанике" не горевала: сильно похудела, преобразилась и нашла себе нового бойфренда.

Избранника Лолита скрывала и замуж за него, судя по всему, не собиралась. Певица даже в свет не выводила возлюбленного, однако поклонники заметили бывшую супругу Александра Цекало в компании мужчины. Известно, что тот неожиданно пропал после того, как певица столкнулась с "травлей" и "отменой" после "голой" вечеринки. Этот непростой для себя период Милявская переживала в компании родных в Болгарии, и возлюбленного рядом не было.

Теперь, когда Лолита полностью обелила свое имя и зрители снова готовы ходить на ее концерты, артистка снова задумалась о романе. Похорошевшая звезда показала в своем блоге, как примеряет роскошную шубу и рассуждает о личной жизни.

"Ой, какая красота. Вот к этому нужен мужик породистый", – заявила певица.





Напомним, в конце прошлого года Милявская была гостьей на вечеринке Анастасии Ивлеевой, куда, как и многие другие звезды, пришла в очень откровенном наряде. Общественность возмутилась такому поведению знаменитостей, и их убрали с экранов и отменили все концерты. Сейчас Лолита старается аккуратнее подбирать сценические костюмы для своих концертов. Однако недавно ей снова пригрозили "отменой".