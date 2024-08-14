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Теперь не секрет: подозреваемая в новом романе Бузова "раскрыла все карты"

Теперь не секрет: подозреваемая в новом романе Бузова

Телеведущая Ольга Бузова решила обрадовать поклонников.

В своих недавних публикациях в одной из популярных социальных сетей Ольга Бузова неоднократно намекала на новый роман. Например, телезвезда выкладывала в Сеть снимок, на котором запечатлена в объятиях мужчины, прикрыв его стикером, хвасталась кольцом на безымянном пальце, а потом и вовсе показала нежности с комиком Тимуром Батрутдиновым, с которым артистку уже давно подозревают в чем-то большем, чем дружба.

Из этого списка секретом перестало быть последнее – недавняя встреча Бузовой и Батрутдинова связана с их участием в одном проекте. Некоторое время знаменитости были вынуждены скрывать подробности этой работы, но теперь это не секрет. Ольга, Тимур и другие звезды шоу-бизнеса снимаются в фильме "Звезды в Сибири", который покажут россиянам в конце года.

"Все карты раскрыты", – написала 38-летняя телеведущая.

Судя по появившемся в Сети кадрам, в съемках также приняли участие Дмитрий Маликов, Клава Кока, Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин. Согласно сюжету, артисты выбрались на корпоратив в Сибирь, но застряли в местном городке. Премьера комедийного фильма запланирована на 5 декабря 2024 года.

14 августа 2024, 21:35
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

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