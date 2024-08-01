Стало известно об уходе Глюкозы, которую травили две недели: поклонники обливаются слезами

Совсем недавно разразился скандал из-за странного поведения Глюкозы (Натальи Ионовой) на концерте в Красноярске. Артистка вышла на сцену в неадекватном состоянии и очень странно себя вела. Многие тогда обвинили певицу в алкоголизме и даже заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Однако сама Глюкоза заявила, что это действие антидепрессантов, которые она принимает после смерти бабушки.

Впрочем, поверили в рассказ певицы не все. После произошедшего травить артистку начали и пользователи Сети, и коллеги. Продюсер Максим Фадеев и вовсе грозится забрать у нее песни и псевдоним через суд. Известно, что Наталья на фоне скандала отменила все ближайшие концерты в России.

А сегодня стало известно об уходе Глюкозы из социальных сетей. Артистка решилась на отчаянный шаг и удалила все публикации в своем блоге, даже не попрощавшись с поклонниками, которые поддерживали ее все это время. Сообщалось, что в скором времени Ионова ляжет в рехаб, куда ее отправляют родные. Известно, что для лечения певицы от зависимости было выбрано то же учреждение, в котором находилась певица Максим.

Напомним, 21 июля Глюкоза вышла на сцену в Красноярске и еле стояла на ногах. Выражение лица артистки было странным, а речь несвязной. Кроме того, звезда постоянно трогала себя за интимные места.

Ранее сообщалось, что Глюкоза вывела Фадеева на чистую воду. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".