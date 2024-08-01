Ольга Серябкина без макияжа шокировала народ: Лицо не купишь

Ольга Серябкина очень редко показывает себя без макияжа подписчикам в популярной социальной сети. На каждом кадре, который знаменитость выкладывает, можно увидеть хотя бы немного косметики на ее лице. Поэтому недавняя публикация, где бывшая солистка группы SEREBRO предстала естественной, привлекла много внимания и даже в некоторой степени шокировала публику.

Серябкина опубликовала видео, на котором показывает процесс нанесения макияжа, как у модели Кендалл Дженнер. В самом начале 39-летняя певица показала себя без макияжа, и этот момент, по мнению поклонников, оказался лучшей частью ролика. "Очень красивая и без макияжа", "Без краски ты милее", "Ты не похожа ни на кого, ты сама по себе супер", "Красавица", – написали преданные поклонники певицы. Но нашлись и те, кто раскритиковал ее внешность. "Как была похожа на колхозницу, так и осталась. Лицо не купишь", – высказался хейтер, за что его осудили фанаты артистки.





Ранее Ольга Серябкина встретилась с актрисой Анной Хилькевич после скандала на шоу, которое транслировал федеральный канал. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".