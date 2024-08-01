Вскрылась грустная правда о новом любовнике Бородиной: клянется в любви 20-летней

После тяжелых съемок в Алтае Ксения Бородина сразу отправилась отдыхать в Турцию. Со своими подписчиками она с удовольствием делилась снимками моря, пляжей и рассказывает о буднях в отпуске. Однако в последние дни на фото начал появляться мужчина, с которым, судя по кадрам, телеведущую связывают совсем не дружеские отношения.

Внимательные поклонники быстро выяснили, что в блоге Ксении мелькает некий Николай Сердюков, который участвовал в проекте "Последний герой. Русский сезон", ведущей которого как раз и была Бородина. Фанаты уверены, что именно на съемках проекта между ними и зародились отношения.





Информации о Сердюкове в открытых источниках не так уж и много, несмотря на то, что он блогер с почти миллионной аудиторией. Известно, что Николай завсегдатай телешоу и был женат на блогерше Алине Акиловой, которая родила ему дочку. Семья распалась несколько лет назад, но наследницу он не бросает и помогает, выплачивая алименты.

Между тем, еще недавно 36-летний Сердюков открыто признавался в любви некой юной девушке. В своем блоге он разместил видео с романтическими строками.

"На самом деле мне нравилась только ты, мой идеал и мое мерило. Во всех моих женщинах были твои черты, и это с ними меня мирило", – написал блогер.

Поклонники Сердюкова возмутились, почему все мужчины старше 30 лет начинают искать себе совсем молодых девушек. На что новый любовник Бородиной, совершенно не стесняясь, ответил: "Они не испорченные".





Впрочем, в отношения Бородиной и Сердюкова верят не все, многие считают, что Ксения пиарит любителя телешоу, который уже долгие годы пытается прославиться.

Ранее сообщалось, что счастливая Бородина познакомила нового бойфренда с детьми.