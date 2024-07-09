Стало известно имя отца беременной Марго Робби на фоне слухов о романе с Бредом Питтом

Известная актриса Марго Робби скоро впервые станет мамой. Об этом стало известно накануне, и, хоть сама звезда не делала официальных заявлений, сразу несколько источников подтвердили эту информацию. На одном из снимков знаменитость запечатлели сбоку в крошечном топе, который подчеркивал округлившийся живот Марго.

Сама 34-летняя звезда фильма "Барби" сейчас отдыхает в Италии вместе со своим супругом – отцом будущего ребенка. Актриса достаточно долго не решалась становиться мамой и оттягивала этот момент 11 лет. Впервые информация о романе Робби с продюсером Томом Акерли просочилась в прессу в 2013 году. Тогда они вместе работали над одним фильмом, и между ними завязались отношения.

Спустя три года бурного романа влюбленные объявили о том, что решили пожениться. Долго в качестве жениха и невесты актриса и продюсер не находились и обменялись кольцами в том же году. Звезда Голливуда решила не устраивать пышную свадьбу, а отметила бракосочетание вместе со своим супругом в родной Австралии, в узком кругу близких.

Между тем некоторые расстроились, узнав, что Марго беременна. Ведь поклонники искренне верили в роман Робби и Бреда Питта, слухи о котором появились после съемок фильма "Однажды в Голливуде", а затем киноленты "Вавилон". Многие отмечают, что между актрисой и бывшим мужем Анджелины Джоли была видна искра. Разочарованные фанаты этой теории не могут поверить, что актриса предпочла знаменитому красавчику менее звездную фигуру.

Ранее сообщалось, что беременная Мария Погребняк взвыла от боли. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".