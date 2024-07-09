Никак не оставит в покое: Пугачева решила доконать онкобольного Кушанашвили

Отар Кушанашвили сейчас переживает непростой период. Всего за несколько недель он перенес две операции, столько же у шоумена впереди, но гораздо серьезнее – медикам предстоит удалить у него злокачественную опухоль. В настоящий момент журналист находится в онкологическом центре имени Блохина, куда его перевели накануне.

Сам Отар признается: ему невероятно страшно. Но настроен он решительно и не планирует сдаваться. Сейчас его поддерживают родные, которые часто приходят навестить, и регулярно звонящие друзья.

"Я знаю, как вас пугает слово "онкология". И мне страшно. Но у меня есть ежедневно звонящий мне Николай Басков, Сосо Павлиашвили... Алла Пугачева, которая интересуется оттуда, как у меня дела", – рассказывает журналист.

На имени Примадонны Кушанашвили остановился, словно призадумался. Известно, что отношения между Отаром и Пугачевой всегда были непростые. Он множество раз публично осуждал ее действия, сама Алла Борисовна пыталась отправить его за решетку. Известно, что ведущий даже был вынужден просить прощения у певицы.





Вероятно, своими звонками бывшая супруга Филиппа Киркорова пытается поддержать онкобольного Отара. Однако некоторые считают, что все это сказывается на нервной системе шоумена, а ему сейчас такие встряски ни к чему – могут окончательно добить и так подорванное здоровье ведущего. Сам Кушанашвили, впрочем, неожиданно стал заступаться за Пугачеву, которую еще недавно, не стесняясь, критиковал. Сейчас он призывает "не трогать святое имя".

Ранее сообщалось, что россияне ломанулись посмотреть последние кадры Кушанашвили. Слова Отара приводил женский журнал "Клео.ру".