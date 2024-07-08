Цыганова рассказала, что Пугачева "погрязла в содомии"

В недавнем интервью певица Вика Цыганова нелестно высказалась об Алле Пугачевой. Мол, народная артистка СССР препятствовала карьере тех коллег, которые ей не нравились. Например, Цыганова, как и многие другие артисты, не смогла занять достойное место в шоу-бизнесе во многом из-за так называемой Примадонны.

Виктория заявила, ее духовные убеждения давно определили ее путь и сделали ее неудобной фигурой для Аллы. По словам Цыгановой, когда Пугачева создала свое окружение в шоу-бизнесе, погрязшее в моральных пороках, она открыто выразила свое мнение на этот счет. Это привело к тому, что она получила негативное отношение от влиятельных людей на телевидении и радио.

"Я имею в виду ее тусовку, погрязшую в содомии", – пояснила исполнительница.

При этом Цыганова не жалуется на это, так как считает, что сделала правильный выбор. Она уверена, что те, кто служат за деньги, получают свои выгоды таким образом. Певица утверждает, что ей не нужны материальные блага, так как она полагается на духовные ценности.

Кроме того, Вика Цыганова отметила, что не может быть частью круга людей, которых презирает. Она подчеркнула важность верности своим убеждениям и выразила презрение к тем, кто пытается усидеть на двух стульях. По ее мнению, такие люди в конечном итоге потерпят неудачу.