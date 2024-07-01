"Мои мучения": беременная Погребняк взвыла от невыносимой боли

На днях бывшая жена известного футболиста Мария Погребняк рассекретила четвертую беременность, о которой знали лишь близкие люди последние шесть месяцев. Отцом станет новый возлюбленный блогерши, бизнесмен Игорь Головинский.

Похоже, недавно начался самый тяжелый период беременности Марии. В новой публикации в популярной социальной сети экс-супруга Павла Погребняка сообщила о тяжелом перелете из России в Турцию.

По словам блогерши, все началось с боли в пояснице, затем наступила жажда. За два часа до посадки она едва могла сдерживать себя из-за невыносимых ощущений.

"Начались мои мучения", – написала Погребняк.

Остаток перелета она назвала адом. Чтобы не сойти с ума от боли, Мария не сидела на месте. Когда самолет коснулся земли, она с облегчением выдохнула и настроилась на отдых.

"Теперь меня ждет морюшко", – сообщила знаменитость.

Напомним, Павел и Мария Погребняк развелись осенью 2023 года. Они не стали сохранять брак, несмотря на наличие трех общих детей.

Ранее Мария Погребняк рассказала, что перепутала четвертую беременность с онкологией. Слова блогерши приводил женский журнал "Клео.ру".