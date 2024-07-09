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Вторник 9 июля

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Пользователей Сети шокировало то, что сделала с собой дочь Волочковой: пошла по стопам матери

Пользователей Сети шокировало то, что сделала с собой дочь Волочковой: пошла по стопам матери

Поклонники не сразу узнали Ариадну.

Три года назад 15-летняя на тот момент дочь Анастасии Волочковой съехала от матери и перебралась к отцу. Сама балерина уверяла, что Ариадна учится в центре Москвы и так ей проще добираться до школы. Однако поговаривали, что девочка не могла ужиться с эпатажной мамой. Сейчас наследнице танцовщицы 18, и недавно она решила сменить фамилию.

Можно подумать, что Ариадна всеми силами пытается избавиться от сходства с матерью, за которой уже давно "ходит" скандальная слава. Впрочем, последний снимок, которым поделилась Волочкова, показал, что сделать это будет очень сложно. Подписчики отметили, что девочка выросла копией мамы.

Кроме того, многие увидели, что дочь танцовщицы страшно исхудала. Комментаторы предположили, что Ариадна пошла по стопам матери и теперь сидит на изнуряющих диетах. Известно, что Волочкова практически не ест, чтобы держать себя в форме. Многие называют худобу балерины болезненной и советуют обратиться к врачам за помощью.

"Доводит себя по примеру матери", "Ой, как Ари сильно изменилась. Копия Волочковой", "Раньше она милее выглядела, а сейчас прям вторая Волочкова стала", – переживают поклонники.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: соцсети/@volochkova_art

Напомним, Ариадна появилась на свет во время романа Волочковой с Игорем Вдовиным. Как рассказывает сама балерина, у них была роскошная свадьба с самыми изысканными украшениями, блюдами и нарядами. Однако позже стало известно, что танцовщица и бизнесмен так и не узаконили отношения.

Ранее сообщалось, что Волочкова закатила скандал и пошла в суд со словами: "Я – главная балерина страны!".

9 июля 2024, 16:30
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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