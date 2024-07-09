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Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех

Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех

Артист не сдержался и устроил выволочку сотруднику прямо со сцены.

Совсем недавно известный исполнитель Дима Билан провел большой сольный концерт. Старые, полюбившиеся миллионам хиты и новые песни услышали тысячи зрителей. Однако поклонникам выступление исполнителя запомнилось не только этим. Певец страшно оскандалился прямо на сцене. 

Стало известно, что перед началом концерта Билан попросил у работника микрофон. Растерявшийся сотрудник по ошибке принес артисту не тот, что был нужен. За что был покрыт матом и отчитан. Оказалось, что крики Билана услышали тысячи находившихся в зале поклонников.

Дима Билан. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Концерт начался вовремя, и никто не стал возмущаться. А накануне сам победить "Евровидения-2008" прокомментировал свое поведение. Он рассказал, что очень торопился и нервничал, так как время было на исходе. 

"У нас осталось пять секунд, я говорю: "Другой, *****!". И это было слышно на весь зал, да. К сожалению или к счастью, я не знаю, но это тоже жизнь", – попытался оправдать себя заслуженный артист России. 

Известно, что Билан – перфекционист и привык к тому, чтобы все на концерте было идеальным. Именно из-за полной самоотдачи на выступлениях поклонники не стали осуждать певца и вошли в его положение. А вот некоторым не понравилась выходка Дмитрия. Так, Ирина Безрукова заявила, что шоумен не может контролировать себя и такое поведение недопустимо, особенно если учитывать, что в зале были и дети, и женщины. 

Ранее сообщалось, что Дима Билан согласился "замутить" с Лолитой. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру". 

9 июля 2024, 18:00
Дима Билан. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Пятый канал✓ Надежный источник

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