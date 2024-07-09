Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех

Совсем недавно известный исполнитель Дима Билан провел большой сольный концерт. Старые, полюбившиеся миллионам хиты и новые песни услышали тысячи зрителей. Однако поклонникам выступление исполнителя запомнилось не только этим. Певец страшно оскандалился прямо на сцене.

Стало известно, что перед началом концерта Билан попросил у работника микрофон. Растерявшийся сотрудник по ошибке принес артисту не тот, что был нужен. За что был покрыт матом и отчитан. Оказалось, что крики Билана услышали тысячи находившихся в зале поклонников.





Концерт начался вовремя, и никто не стал возмущаться. А накануне сам победить "Евровидения-2008" прокомментировал свое поведение. Он рассказал, что очень торопился и нервничал, так как время было на исходе.

"У нас осталось пять секунд, я говорю: "Другой, *****!". И это было слышно на весь зал, да. К сожалению или к счастью, я не знаю, но это тоже жизнь", – попытался оправдать себя заслуженный артист России.

Известно, что Билан – перфекционист и привык к тому, чтобы все на концерте было идеальным. Именно из-за полной самоотдачи на выступлениях поклонники не стали осуждать певца и вошли в его положение. А вот некоторым не понравилась выходка Дмитрия. Так, Ирина Безрукова заявила, что шоумен не может контролировать себя и такое поведение недопустимо, особенно если учитывать, что в зале были и дети, и женщины.

Ранее сообщалось, что Дима Билан согласился "замутить" с Лолитой. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".