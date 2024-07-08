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Волочкова закатила скандал и решила судиться: "Я — главная балерина страны!"

Волочкова закатила скандал и решила судиться:

Артистка подала иск, чтобы отстоять свои права.

Известная балерина Анастасия Волочкова впервые вышла на сцену в далекие девяностые, еще будучи студенткой балетной академии. Уже тогда она танцевала сольные партии в стенах Мариинского театра. А выпустившись из учебного заведения, стала главной солисткой известнейших спектаклей. 

Известно, что Анастасия подавала большие надежды и даже была солисткой Большого театра, где исполнила партию "Одетты" в постановке "Лебединое озеро" и многих других. Однако в 2003 году руководство не стало продлевать с ней контракт. 

Спустя более 20 лет Волочкова заявила, что Большой театр ее обманул. По словам балерины, она до сих пор числится в списке работников, но танцевать на сцене ей не дают. Поэтому танцовщица подала в суд на Пенсионный фонд России, обвинив бывшего работодателя в том, что они украли у нее стаж. Речь идет о 15 годах выслуги лет. 

"Я хочу вам сказать, что я прима-балерина всея Руси, как бы смешно это ни звучало. Я – главная балерина страны!" – напомнила о своем статусе "королева шпагата".

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети/@volochkova_art

Балерина заявила, что уже давно была бы пенсионеркой, если бы не проделки Большого театра. По словам артистки, танцовщицы балета выходят на заслуженный отдых в 38 лет. Волочкова заявила, что обязательно призовет к ответу обидчиков и восстановит справедливость. Анастасия отметила, что затеяла суд не из-за денег, а из-за принципа. 

Ранее сообщалось, что развлекавшийся в бане с Волочковой Прохор Шаляпин оказался не готов к ее беременности. Слова певца приводил женский журнал "Клео.ру".  

8 июля 2024, 14:30
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Московский комсомолец✓ Надежный источник

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