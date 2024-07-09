Отношения платонические: 18-летняя Аврора Киба крутит Лепсом, как хочет

Появившись на премии "Муз-ТВ" в обществе 18-летней Авроры Киба, Григорий Лепс вызвал бурю обсуждений. Тогда шоумен заявил, что, возможно, скоро девушку можно будет назвать его невестой. Якобы с его стороны все однозначно, а вот только что окончившая школу прелестница пока сомневается – уж слишком большая разница в возрасте, не скрывает певец.

Между тем отношения пары вовсю обсуждают в Сети. Некоторые паблики сообщают, что намерения Лепса действительно серьезные. Ради своей избранницы, которая пока держит артиста на коротком поводке, он даже бросил алкоголь.

"Из достоверных источников знаю, что Гриша Викторович влюбился, как пацан в эту девочку, но интима там нет. Ей с ним интересно, общаются. Лепс вообще перестал бухать, пока держится. Товарищи Лепса удивлены его поведению, буквально все в шоках", – передает источник.





Впрочем, верят в эту историю большой любви не все. Некоторые поклонники 62-летнего ловеласа уверены: девочка пиарится за счет скандала и имени популярного артиста. Сама вчерашняя школьница рассказала, что у нее есть множество записанных песен как на русском, так и на иностранных языках. Правда, хитами они пока не стали. Впрочем, неизвестно, планирует ли сама Киба строить музыкальную карьеру. Как известно, девочка поступает в МГИМО.

Ранее Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней.