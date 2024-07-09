"Знаю, как она страдала": Кудрявцева назвала имя любовницы мужа Алсу

Развод Алсу и Яна Абрамова спустя 18 лет брака стал одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе этим летом из-за ряда заявлений самой певицы. В частности, артистка обвинила во вранье модель Анастасию Решетову, которая ранее заявила, что считает женатых мужчин непривлекательными для романтических отношений. По словам бывшей избранницы Тимати, к столь категоричному мнению она пришла за последний год.

Позже Алсу на просьбу журналистов прокомментировать свои слова о вранье Решетовой ответила, что не хочет разговаривать о "девушке с низким социальным статусом". Такое заявление лишь подтвердило ранний слух о романе Яна Абрамова с 28-летней моделью. При этом Анастасия никак не комментирует высказывания артистки.

Недавно в скандал вмешались некоторые звезды шоу-бизнеса, которые хорошо общаются с Алсу и ее супругом. Например, Филипп Киркоров заявил об отсутствии у Абрамова романа на стороне. Мол, тот носил супругу на руках и всячески ее поддерживал. Кроме того, по мнению певца, Ян является образцовым отцом.

Также о разводе певицы и бизнесмена высказался их друг, певец Алексей Чумаков. Он отметил, что в разладе всегда виноваты двое. Также артист сказал, что Ян стремится сохранить семью, и ради этого он якобы готов пойти на все.

После этих заявлений не выдержала телеведущая Лера Кудрявцева. Она считает неуместными слова о том, что Абрамов молодец. "Перебор", – написала знаменитость в своем телеграм-канале. По ее словам, у Алсу была сильная любовь к супругу, но из-за предательства она почувствовала невыносимую боль. "Знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей", – рассказала телезвезда, назвав имя любовницы мужа певицы.