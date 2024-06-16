"Хочу от тебя детей": Дима Билан согласился "замутить" с Лолитой

О личной жизни Димы Билана известно не так уж и много. Артист не любит делиться подробностями своих отношений с окружающими, поэтому его поклонникам остается лишь строить предположения о том, свободен ли он в настоящий момент. Однако на недавней музыкальной премии певец дал понять, что не исключает возможности перемен на личном фронте.

Дима Билан рассказал, что певица Лолита Милявская уже давно положила на него глаз: "Кричала: "Хочу от тебя детей!". Артистка, кстати, отрицать не стала. Более того, она подчеркнула, что ее предложение по сей день остается актуальным. По мнению исполнительницы хита "На Титанике", она родила бы от певца весьма талантливых детей.

Билан шокировал общественность, дав согласие на предложение Лолиты. "Давай замутим", – сказал исполнитель. Теперь многие гадают, было ли сказанное шуткой или же артисты всерьез задумались о романтических отношениях.

Напомним, в пятницу, 14 июня, в Москве состоялась "Премия МУЗ-ТВ 2024". Дима Билан оказался в числе тех артистов, которые уехали домой с наградой. Певец стал "Лучшим исполнителем". Чтобы подчеркнуть свой статус, артист выступил на церемонии с фееричным номером.