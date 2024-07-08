Женившийся недавно Курбан Омаров сознался в измене: "Я ошибся"

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись три года назад. Телеведущая не раз публично заявляла, что оставила мужа из-за его измен. Сам же бизнесмен никак не комментировал высказывания бывшей жены.

Совсем недавно Омаров снова женился. На этот раз избранницей дагестанского предпринимателя стала 23-летняя девушка по имени Валерия. Вероятно, устав от постоянных нападок экс-супруги в свой адрес и в адрес юной возлюбленной, Курбан открыто рассказал о том, что изменял телеведущей со своей нынешней избранницей.





Курбан признается, что Валерия не знала, что он в браке, и разбивать семью не хотела. А вот он ее обманул. По словам 43-летнего бизнесмена, новая супруга из порядочной религиозной семьи и никогда не вступила бы в связь с женатым мужчиной. Кроме того, уже разведясь с Бородиной, бизнесмену пришлось долго добиваться прощения Валерии и доказывать чистоту своих намерений ее родителям, откровенно рассказал Омаров.

"Я признаю свою ошибку и до сих пор чувствую свою вину и перед Ксенией, что полюбил другую, хотя не скрывал ничего", – написал предприниматель.

В конце бывший муж Ксении призвал других мужчин не совершать его ошибки. Также он поблагодарил свою жену за то, что она помогла ему понять, как неправильно он поступил.

Ранее молодая жена Омарова рассказала, как Бородина до сих пор влияет на ее мужа.