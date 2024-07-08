В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачилиВысокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуковВ семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?

Лента новостей

Понедельник 8 июля

11:30Женившийся недавно Курбан Омаров сознался в измене: "Я ошибся" 10:31Как получить заем онлайн 10:30В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел 08:49"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни 08:39Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул 04:07Элегантность и знание этикета как главная валюта успеха 00:00Стыдно быть женщиной. Как это влияет на женское здоровье? Рассказывает психосоматолог 20:07Гороскоп для женщины Скорпиона на сентябрь 2024 года 18:08Летний яркий маникюр 2024 года: идеи оригинальных и стильных дизайнов 18:00Нумерологический разбор Романа Костомарова 12:00Развод Нюши: как по дате рождения определить потенциал измен в отношениях 09:41Можно ли пить воду перед сдачей крови: полезные советы и рекомендации 06:02Как уснуть в аномальную жару: раскрыты способы выспаться, даже несмотря на духоту 00:05Топ-10 косметологических процедур для лица 23:42Гороскоп для женщины Весы на сентябрь 2024 года 21:00Как наладить отношения со свекровью: советы и рекомендации 18:00Это база: 5 универсальных вещей в летнем гардеробе 12:02Сделано заявление о скором отцовстве мужа Алсу после развода: Решетова беременна? 09:18Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно 09:00Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян 04:00Названа самая удачная разница в возрасте между мужем и женой: проверьте свою пару 01:00Три мужских имени обладатели которых чаще других ходят налево: проверь своего 22:16Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами 21:54Гороскоп для женщины-Девы на сентябрь 2024 года 20:40Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина 18:00Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод 16:51Кыстыбый с картошкой по-татарски: простой рецепт вкусного блюда 16:30Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!" 15:13Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины-Лев 14:30Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать 13:30Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!" 13:03Любишь маму или папу? Решивший притащить детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо 11:30Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану 10:30Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие 09:13Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений 08:44Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла 05:00Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног 01:00Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме 23:0464-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом 20:53"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным 18:00Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах 16:30Рассвирепевшая Боня публично унизила своего бывшего: выдала все грязные подробности 14:30Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы 13:30Появились новости о разводе Пугачевой с молодым мужем: "Она - инициатор" 12:30Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать 10:29Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак 08:46Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом 07:37Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины-Рак 06:17Денежное дерево: уход в домашних условиях 04:02Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла
1370
800
true

В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел

В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел

Со дня смерти Анастасии прошло 40 дней.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая. На протяжении пяти лет звезда кино и сериалов сражалась с одной из самых опасных форм рака – глиобластомой. Родные, близкие и поклонники простились с актрисой на Троекуровском кладбище. А накануне наступило 40 дней со дня ее кончины. 

Почтить память звезды "Моей прекрасной няни" пришли все родные, в том числе пятилетняя дочь Мила. После траурной панихиды старшая наследница Заворотнюк – Анна вышла на связь в своем блоге. Девушка рассказала, как тяжело переживает расставание, и поделилась кадром, который был сделан во время болезни Анастасии. На фото видно, что актриса сильно изменилась. 

"Она очень сильно болела, все эти пять лет были безумно тяжелыми, особенно последние несколько лет. Там ей действительно лучше", – сообщила дочь актрисы. 

Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети/@anna_zavorotnyuk

К слову, это первый снимок онкобольной Заворотнюк, который за все годы ее болезни попал в Сеть. Родные тщательно скрывали все подробности состояния и лечения Анастасии. Недавно стало известно, что на улице знаменитость носила паранджу. После смерти звезды близкие поблагодарили медиков за то, что ни одно фото изменившейся до неузнаваемости актрисы не попало в прессу. 

Напомним, о недуге Заворотнюк стало известно практически сразу после родов младшей дочери. Тогда актриса пропала из публичного пространства и бросила все силы на борьбу с раком. Все это время рядом с ней был супруг Петр Чернышев, который делал все, чтобы облегчить последние годы жизни супруги. 

Ранее сообщалось, что Ольгу Орлову считают причастной к смерти Анастасии Заворотнюк. Скоро состоится суд. 

8 июля 2024, 10:30
Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети/@a_zavorotnyuk
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

Женившийся недавно Курбан Омаров сознался в измене: "Я ошибся"

Женившийся недавно Курбан Омаров сознался в измене: "Я ошибся"
Бизнесмен связал свою жизнь с 23-летней девушкой.

"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни

"Ем на ночь, со спортом не дружу": 51-летняя Лачина заговорила о своем образе жизни
Актриса объяснила, почему выглядит именно так.

Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул

Лепс без стеснения рассказал интимные подробности романа с 18-летней: народ ахнул
Григорий заявил, что с Авророй Киба его связывает не только дружба.

Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами

Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами
Певец Валерий Меладзе предпочитает не высказываться на общественно-политические темы после скандала в Дубае.

Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина

Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина
Блогер Даня Милохин напугал поклонников травмами и потухшим взглядом.

Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод

Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод
Анна закрутила роман с женатым мужчиной.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева