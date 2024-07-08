В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая. На протяжении пяти лет звезда кино и сериалов сражалась с одной из самых опасных форм рака – глиобластомой. Родные, близкие и поклонники простились с актрисой на Троекуровском кладбище. А накануне наступило 40 дней со дня ее кончины.

Почтить память звезды "Моей прекрасной няни" пришли все родные, в том числе пятилетняя дочь Мила. После траурной панихиды старшая наследница Заворотнюк – Анна вышла на связь в своем блоге. Девушка рассказала, как тяжело переживает расставание, и поделилась кадром, который был сделан во время болезни Анастасии. На фото видно, что актриса сильно изменилась.

"Она очень сильно болела, все эти пять лет были безумно тяжелыми, особенно последние несколько лет. Там ей действительно лучше", – сообщила дочь актрисы.





К слову, это первый снимок онкобольной Заворотнюк, который за все годы ее болезни попал в Сеть. Родные тщательно скрывали все подробности состояния и лечения Анастасии. Недавно стало известно, что на улице знаменитость носила паранджу. После смерти звезды близкие поблагодарили медиков за то, что ни одно фото изменившейся до неузнаваемости актрисы не попало в прессу.

Напомним, о недуге Заворотнюк стало известно практически сразу после родов младшей дочери. Тогда актриса пропала из публичного пространства и бросила все силы на борьбу с раком. Все это время рядом с ней был супруг Петр Чернышев, который делал все, чтобы облегчить последние годы жизни супруги.

Ранее сообщалось, что Ольгу Орлову считают причастной к смерти Анастасии Заворотнюк. Скоро состоится суд.