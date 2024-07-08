Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно?

Месяц назад певица Алсу публично сообщила о разводе с Яном Абрамовым. Ходят слухи, что за 18 лет брака бизнесмен множество раз изменял артистке. Теперь ее терпение лопнуло, и она решила положить конец отношениям, в результате которых на свет родились трое их детей.

Ходят слухи, что настоящей причиной развода стали не многочисленные романы на стороне, которые Алсу столько лет терпела, а внебрачные дети Абрамова. Якобы о них певица узнала накануне и решила, что это уже слишком.





Прокомментировать эти пересуды взялся Филипп Киркоров. Он не верит в то, что у избранника Алсу были параллельные семьи и дети вне брака, о которых сейчас так много говорят. Кроме того, поп-король уверяет, что Ян Абрамов всегда заботился о жене и наследниках и не поступил бы так с супругой.

"Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует, – это его семья и дети", – высказался исполнитель хита "Зайка моя".

Накануне появилась информация о том, что предприниматель попросил у суда время, на то, чтобы наладить отношения с женой. А вот Алсу, вероятно, настроена исключительно на развод. Недавно она направила служителям Фемиды иск о разделе имущества. Впрочем, накануне Абрамов предложил супруге 2,5 миллиарда рублей в качестве компенсации. От денег артистка отказалась, вероятно, надеясь на большее.