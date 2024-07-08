Кольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимым

Несколько недель назад вокруг развода певицы Алсу разразился страшный скандал. В Сеть просочилась информация о том, что Ян Абрамов изменял исполнительнице с Анастасией Решетовой. После этого девушка столкнулась с небывалой волной хейта, и ей пришлось даже скрыть комментарии в своем блоге. А спустя некоторое время затравленная со всех сторон экс-возлюбленная Тимати и вовсе решилась покинуть Россию.

Сначала модель прилетела со своим другом в Турцию. А когда ее сыну Ратмиру в последний момент одобрили визу, она на частном джете отправилась еще дальше от скандалов – во Францию.

В своем блоге Анастасия поделилась снимком с любимым сыном. Показывая всем, что теперь невероятно счастлива.

"Наконец-то", – написала под кадром блогерша.





Однако многих привлекла другая деталь. На протяжении долгого времени Решетова не снимает с безымянного пальца кольцо с огромным бриллиантом. Многие предположили, что девушка, которая недавно заявляла, что "не смотрит на женатых", умалчивает о скорых переменах в личной жизни. Некоторые даже считают, что помолвочное кольцо Решетова получила от мужа Алсу. Впрочем, никаких подтверждений этой информации нет.

Ранее Филипп Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и внебрачных детях мужа Алсу. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".