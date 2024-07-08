"Помрет через несколько часов": россияне ломанулись взглянуть на последние кадры Кушанашвили

Почти три недели назад Отар Кушанашвили с острой болью в животе попал в реанимацию. Оказалось, что все это время в кишечнике журналиста разрасталась злокачественная опухоль. Сам он признается, что запустил свое здоровье. Однако сдаваться не собирается и готов все силы бросить на борьбу с опасным недугом.

Кушанашвили все еще находится в больнице. Медики сообщают, что как только шоумен восстановится, его переведут в онкоцентр. Впереди у Отара две тяжелые операции по удалению новообразования.

Между тем шоумен, который еще недавно не мог говорить, уже набирается сил. Теперь он все чаще выходит на связь в своем блоге и рассказывает о своем самочувствии и последних новостях. Так, недавно он делился первым после известий о госпитализации снимком, на котором его едва узнали поклонники. Теперь он выложил фото с дочерью, которая пришла его навестить.





Несмотря на то что сейчас Кушанашвили не снимает регулярные выпуски на свой YouTube-канал, которые так полюбились многим, число его подписчиков растет. Отар похвастался, что зрителей его авторского шоу стало на миллион больше.

"Господи, мне либо воскресать, либо помирать через несколько часов, а я радуюсь, что у нас на миллион подписчиков больше!" – написал шоумен с привычной иронией.

Напомним, до того, как попасть в больницу, ведущий жаловался, что едва смог закончить выпуск из-за плохого самочувствия. После этого появились новости о том, что Кушанашвили в реанимации в тяжелом состоянии. Встревоженные поклонники, услышав это, ломанулись на канал Отара, чтобы увидеть, как себя чувствовал журналист во время последней съемки.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".